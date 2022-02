Von Michael Salden, Leiter Commodities bei Vontobel: Energieunterbrechungen drohen, wobei die Gasversorgung am stärksten betroffen ist Wirkung von Sanktionen aufgrund der starken Abhängigkeit Europas von russischen Exporten zweifelhaft Führende Politiker der USA und Europas könnten ein neues Iran-Ölabkommen in Erwägung ziehen Die Zentralbanken könnten sich veranlasst sehen, Zinserhöhungen zu verschieben Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Rohstoffpreise auf neue Rekordhöhen getrieben, ...

