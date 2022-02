Zurück auf Gewinn: Die SWISS RE hat im Geschäftsjahr 2021 trotz schwerer Unwetter einen Milliardengewinn erzielt. Der Rückversicherer profitierte vom guten Börsenumfeld und steigenden Tarifen. Nachdem im 2020 Rückstellungen von knapp 4 Mrd. $ zu einem Verlust von rund 900 Mio. $ geführt hatten, schloss der Konzern das Jahr 2021 mit einem Gewinn von 1,44 Mrd. $ ab. Noch besser lief es im Kerngeschäft, der Sachrückversicherung. Mit dem Wegfall der Corona-Kosten verbesserte sich dort die Schaden-Kosten-Quote auf 97,1 %. Je klarer die Kennzahl unter 100 % liegt, umso profitabler ist das Geschäft.



Belastet wurde das Sachgeschäft allerdings von mehreren Naturkatastrophen wie etwa dem Hurrikan Ida (Amerika) oder den schweren Hagelunwettern und Überschwemmungen des Sommers in Europa. Die Dividende will man unverändert auf 5,90 Franken belassen. Für das laufende Jahr strebt man eine Eigenkapitalrendite von 10 % und bis 2025 von 14 % an.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



