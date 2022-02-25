The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.02.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.02.2022
ISIN Name
US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25
FI4000198122 SRV YHTIOET 16-25
CH0266836128 ENGADINER KR.WKE 15-22
DE000NLB67X4 NORDLB IS.S.1529 VAR
XS0752467497 TDC A/S 12/22 MTN
XS0491009659 BARCL. BK UK 10/22 MTN
US23636BAM19 DANSKE BK 17/22 MTN REGS
US49446RAN98 KIMCO REALTY 15/22
XS1240750767 ELI LILLY 15/22
CA780086KD58 ROYAL BK CDA 2022
XS1788515861 NM PLC 18/22 MTN
DE000A2AAPV8 HASPA PF.A.30 16/22
DE000A14J0J5 NATIXIS PBB PF.S.31
XS1373990834 GRAND CITY PROP.16/22 CV
XS1571315917 UTD OV. BK 17/22 MTN
XS1573190946 NED.WATERSCH. 17/22 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.02.2022
ISIN Name
US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25
FI4000198122 SRV YHTIOET 16-25
CH0266836128 ENGADINER KR.WKE 15-22
DE000NLB67X4 NORDLB IS.S.1529 VAR
XS0752467497 TDC A/S 12/22 MTN
XS0491009659 BARCL. BK UK 10/22 MTN
US23636BAM19 DANSKE BK 17/22 MTN REGS
US49446RAN98 KIMCO REALTY 15/22
XS1240750767 ELI LILLY 15/22
CA780086KD58 ROYAL BK CDA 2022
XS1788515861 NM PLC 18/22 MTN
DE000A2AAPV8 HASPA PF.A.30 16/22
DE000A14J0J5 NATIXIS PBB PF.S.31
XS1373990834 GRAND CITY PROP.16/22 CV
XS1571315917 UTD OV. BK 17/22 MTN
XS1573190946 NED.WATERSCH. 17/22 REGS
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