Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat den Gewinn 2021 deutlich gesteigert.Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) hat den Gewinn 2021 deutlich gesteigert und bei den Kundenvermögen einen neuen Höchstwert erreicht. Dabei profitierte das Institut von starken Neugeldzuflüssen in allen Regionen. Die von der LLB verwalteten Kundenvermögen kletterten per Ende 2021 um gut 15 Prozent auf 91,9 Milliarden Franken, wie das liechtensteinische Institut am Freitag mitteilte.

