CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 90 (108) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 18 (16) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 63 (64,90) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 60 (57) EUR - 'UNDERWEIGHT' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEMMER IMAGING AUF 45 (56) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 1200 PENCE - 'NEUTRAL'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR TELEFONICA SA AUF 4,20 (4) EUR - 'HALTEN'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 72 (71) EUR - 'BUY'JEFFERIES STARTET BOSKALIS WESTMINSTER MIT 'BUY' - ZIEL 35 EURJPMORGAN HEBT BAE SYSTEMS AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 630 (555) PENCEJPMORGAN SENKT STORSKOGEN AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 24 (46) SEKRBC HEBT BP AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 450 (430) PENCERBC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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