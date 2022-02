Bank Linth: Ausgezeichnetes Geschäftsergebnis 2021Energiedienst Holding AG: Ralph Hermann verlässt den VerwaltungsratEVN AG - Verwerfungen auf Energiemärkten führten zu Rückgang des KonzernergebnissesHolcim steigert 2021 Umsatz und Gewinn kräftig - Weiteres Wachstum erwartetLLB-Gruppe mit rekordhohem WachstumSwiss Re erzielt 2021 Gewinn von 1,4 Mrd USD und gibt ehrgeizige neue Finanzziele bekannt - Gewinn verfehlt Erwartungen BASF will nach Milliardengewinn etwas mehr Dividende zahlen - rechnet 2022 mit Abschwächung - Gaspreis belastet Q4 Freenet peilt 2022 weiteres Gewinnplus an VW geht Porsche-Börsengang an - 25% der Vorzüge an den Markt ElringKlinger mit vorläufigen Zahlen für das GJ 2021: Starke EBIT-Marge und weiter sinkendes Verschuldungsniveau Guten Morgen wünscht: ...

