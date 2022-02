NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Rüstungs- und Luftfahrtkonzerns BAE Systems von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 555 auf 630 Pence angehoben. Die russische Invasion der Ukraine könnte zu höheren Rüstungsausgaben in den USA und Europa führen, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem könnte die Bedeutung von Rüstungsunternehmen für den Schutz von Frieden und Demokratie dazu führen, dass die Anleger Titel aus diesem Bereich, die zuletzt unter einem "ESG-Abschlag gelitten hätten, nun positiver betrachteten. Perry hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für BAE Systems an./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / 23:22 / GMT

