Die Fahrschule Cordsen nimmt zwei Brennstoffzellenautos in Betrieb. Die Brennstoffzellen werden von grünem Wasserstoff aus dem "eFarm"-Projekt gespeist.In Nordfriesland können angehende Autofahrer ihren Führerschein nun auch mit einem Brennstoffzellen-Auto machen: Die Fahrschule Cordsen aus Leck bei Niebüll hat zwei Hyundai Nexo in Betrieb genommen. Damit ersetzt die Fahrschule zwei Dieselfahrzeuge. Betankt werden die Brennstoffzellen-Autos mit grünem Wasserstoff an Tankstellen in Niebüll und Husum. Der Wasserstoff wird im Rahmen des von GP Joule initiierten "eFarm"-Projektes mit Windstrom in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...