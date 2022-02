An den Finanzmärkten bleibt man bei aller Unsicherheit über die weitere Entwicklung rational und kalkuliert die wirtschaftlichen Konsequenzen des russischen Übergriffs.Russische Truppen sind über Nacht in der Ukraine weiter vorgerückt. An den Finanzmärkten bleibt man bei aller Unsicherheit über die weitere Entwicklung derweil rational und kalkuliert die wirtschaftlichen Konsequenzen des russischen Übergriffs. von Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank Besonderes Augenmerk gilt dabei den neu beschlossenen weiteren Sanktionen der EU, den USA und Grossbritannien.

