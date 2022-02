In einem Kommentar zur Eskalation des Russland/Ukraine-Konflikts meint das Fondsmanagement der Wiener Privatbank: "Die Eskalation könnte starke Auswirkungen für die globale Wirtschaft bedeuten. So wird der Schulterschluss der westlichen Staaten nicht nur durch die Sanktionen sondern auch durch das gemeinsame wirtschaftliche Verständnis gravierend gestärkt. Russland wird mehr aus dem globalen Wirtschaftskreislauf herausgenommen und der Westen orientiert sich neu. Auch ist es möglich, dass die restriktiveren Maßnahmen, die in den letzten Wochen und Monaten von den Zentralbanken angekündigt wurden, zumindest zum Teil zeitlich nach hinten verschoben werden. Durch den Konflikt erhalten die Spekulationen auf eine Zinserhöhung der EZB somit einen ...

