Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Massive Verluste gab es gestern für den heimischen Markt, der ATX, der bereits an den vorangegangenen fünf Handelstagen deutlich nachgeben hatte müssen, verzeichnete gestern einen regelrechten Absturz von 7,2% und sackte damit auf ein Niveau herab, auf dem er zuletzt im Juli 2021 gehandelt hatte. Auch am heimischen Markt wurden die Banken sehr stark getroffen, am extremsten erwischte es die Raiffeisen Bank International, wo der Kurs gleich um 23,1%, also fast ein Viertel des Marktwertes, einbrach. Im Hinblick auf mögliche Sanktionen hat die RBI bereits 115 Millionen Euro an Vorsorgen zurückgelegt, das Kreditvolumen der Bank lag im Vorjahr in Russland bei 11,6 Milliarden Euro, in der Ukraine bei 2,2 Milliarden Euro ....

