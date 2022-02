Die Aktie des Softwarekonzerns (u.a. Steuersoftware TurboTax) lief gestern zunächst mit der allgemeinen Korrektur von Tech-Werten in den USA nach oben, bevor nachbörslich Zahlen zum jüngsten Fiskalquartal (bis 31.01.) für einen Dämpfer sorgten. 2,67 Mrd. $ Umsatz (Konsens: 2,73 Mrd. €) und 1,55 $ Gewinn je Aktie (Konsens: 1,85 $ je Aktie) lagen unter der externen Erwartung. Wegen der Übernahmen von Mailchimp und CreditKarma sind Zahlen nicht direkt mit Vorjahreswerten vergleichbar. Nun steht INTUIT vor der Hauptsaison. Der digitale Helfer bei der Steuererklärung wird im aktuellen Quartal in Summe bis zu 4,55 Mrd. $ erlösen und 7,51 bis 7,57 $ je Aktie verdienen.



Nach Börsenschluss wirkte vor allem die Enttäuschung über die verfehlten Ziele, die INTUIT-Aktie gab inoffiziell 3,2 % nach. Ausgehend von rund 290 $ vor Pandemieausbruch wurden in der Spitze Ende November 2021 fast 717 $ markiert. In der Tech-Korrektur ging es bis zu 35 % abwärts.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



