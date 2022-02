Der Autobauer will bis zu 25 Prozent der Porsche-Aktien am Markt platzieren und die Erlöse in die Elektromobilität investieren. Mit einem Emissionsvolumen von 15 bis 25 Milliarden Euro könnte es einer der bislang weltweit größten Börsengänge werden. Von Wolfgang Ehrensberger. Der VW-Konzern hat den milliardenschweren Börsengang seiner Autotochter auf den Weg gebracht. Der börsennotierte DAX-Konzern und sein ebenfalls im DAX gelisteter Haupteigner, ...

