Die mit dem Konzernlagebericht zum 30.06.2021 veröffentlichte Prognose eines Jahresfehlbetrags im Konzern für das Geschäftsjahr 2021/2022 von TEUR 12.000 bis TEUR 17.000 kann aufgrund des sportlichen Ausscheidens in den K.-o.-Runden-Playoffs der UEFA Europa League am gestrigen Abend nicht mehr aufrecht erhalten werden. Borussia Dortmund prognostiziert für das Geschäftsjahr 2021/2022 nunmehr einen Jahresfehlbetrag im Konzern zwischen TEUR 17.000 und TEUR 24.000. Durch die starke Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie besteht nach wie vor ein großes Prognoserisiko. Somit sind Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens von einer hohen Ungewissheit geprägt, wenngleich die wirtschaftlichen Aussichten von leichtem Optimismus getragen werden. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht H1 2021/2022 steht ab dem 28. Februar 2022 unter www.aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit. Dortmund, den 25. Februar 2022 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

