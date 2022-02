Linz (www.anleihencheck.de) - Für die Schweizer Notenbank ist die Preisstabilität das große Ziel, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Inflationsband sei mit 0,0% bis 2,0% definiert. Der Inflationswert vom Januar habe bei 1,6% gelegen und sei somit im Toleranzbereich der SNB (Schweizer Nationalbank). Es gelte als ausgemachte Sache, dass die SNB erst nach der Europäischen Zentralbank an der Zinsschraube drehen werde, wenn überhaupt. Inflationsdruck könnte möglicherweise vom Arbeitsmarkt ausgehen. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,6% im Januar sei man fast wieder auf Vor-Krisen-Niveau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...