DJ MÄRKTE EUROPA/Mutlose Erholung nach Vortagesabsturz

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen gehen am Freitag etwas fester in die Sitzung. Dabei dürfte es sich aber hauptsächlich um eine Gegenbewegung auf den Ausverkauf des Vortages handeln, die von Eindeckungen nach Leerverkäufen gestützt sein dürfte. Händler sprechen von einer eher kraftlosen Erholung - andere von einer Stabilisierung. Angesichts des Krieges in der Ukraine blieben Aktien nicht sehr begehrt.

Etwas Mut schöpfen Anleger aus den bislang bekannt gewordenen Einzelheiten der westlichen Russland-Sanktionen. Die seien trotz aller Beteuerungen der Politik nicht übermäßig hart ausgefallen, heißt es. Dass Russland hoffen kann, nicht aus dem Zahlungssystem Swift entfernt zu werden, wird aus Marktsicht begrüßt. Der Bankensektor legt um 0,7 Prozent zu - war aber am Vortag auch schwer unter die Räder geraten.

Der DAX zeigt sich am Morgen klar unter 14.300er Marke und gewinnt 0,5 Prozent auf 14.117 Punkte, der Euro-Stoxx-50 wird 0,7 Prozent höher gehandelt. Anleger setzen darauf, dass die Zentralbanken die Inflation angesichts der drohenden Russland-Sanktionen weniger deutlich bekämpfen werden als zuvor erwartet. Ein großer Zinsschritt von 50 Basispunkten im März durch die US-Notenbank wurde fast vollständig an den Märkten ausgepreist. Hier dient der Krieg in der Ukraine als Impulsgeber. Allerdings dämpfen extrem hohe Importpreise in Deutschland und Verbraucherpreise in Frankreich diese Hoffnungen schon wieder, beide Inflationsdaten sind höher als ohnehin befürchtet ausgefallen.

Porsche-Pläne stützen

Porsche (+3,3%) und Volkswagen (+2,6%) führen die Liste der DAX-Gewinner an. Hintergrund sind die sich konkretisierenden Hinweise auf einen Börsengang der Porsche AG. Der VW-Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Umsetzbarkeit eines möglichen Börsengangs zu prüfen. Jefferies schätzt den Wert der Porsche AG auf 60 bis 90 Milliarden Euro.

BASF verlieren 4 Prozent. Die Geschäftszahlen sind zwar auf der Umsatzseite über den Erwartungen ausgefallen, liegen auf der Ergebnisseite aber durchgängig darunter. Belastend scheinen steigende Energie- und Rohstoffkosten gewirkt zu haben. Der Ausblick bewegt sich dagegen im Rahmen der Erwartungen.

Elringklinger drehen nach Aufschlägen im frühen Geschäft knapp ins Minus. Die Geschäftszahlen bewegten sich im Rahmen der Erwartungen und lieferten wenig Kursstütze.

Starke Geschäftszahlen kommen unverändert aus der europäischen Baubranche: So sind die Geschäftszahlen von Saint-Gobain besser als erwartet ausgefallen. Der französische Baustoffkonzern hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt als erwartet. Auch der operative Gewinn liegt klar über Prognose. Dazu kommen Aktienrückkauf und höhere Dividende. Der Kurs springt um 3,8 Prozent.

Sehr gut kommen auch Geschäftszahlen und Ausblick von Holcim im Handel an. Vor allem die Ankündigung, die strategischen Ziele ein Jahr vor der Zeit erreicht zu haben, gefällt. Das wiederkehrende EBIT stieg um 25,7 Prozent - der Kurs legt um 1,8 Prozent zu. Heidelbergcement erholen sich im Schlepptau vom Kursabsturz am Vortag um 2 Prozent.

Nach einem schwachen vierten Quartal brechen Swiss Re um 8 Prozent ein. Der Gewinn ist laut Citigroup 22 Prozent unter der Konsensschätzung ausgefallen aufgrund einer viel höher als erwartet ausgefallenen Covid-Belastung bei L&H Re. Wenig angetan dürften die Anleger auch davon sein, dass der Rückversicherer keine Hinweise auf ein Aktienrückkaufprogramm gegeben hat. Der Dividendenvorschlag liegt zudem 5 Prozent unter den Erwartungen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.854,61 +0,7% 25,32 -10,3% Stoxx-50 3.567,33 +0,7% 25,82 -6,6% DAX 14.116,80 +0,5% 64,70 -11,1% MDAX 30.961,92 +1,0% 298,34 -11,9% TecDAX 3.113,67 +0,7% 20,38 -20,6% SDAX 13.926,44 +0,5% 62,93 -15,2% FTSE 7.306,04 +1,4% 98,66 -2,4% CAC 6.566,67 +0,7% 45,62 -8,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,17 0 +0,35 US-Zehnjahresrendite 1,95 -0,02 +0,44 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:05 Uhr Do, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1182 -0,1% 1,1204 1,1119 -1,7% EUR/JPY 128,87 -0,4% 129,17 128,53 -1,5% EUR/CHF 1,0339 -0,3% 1,0354 1,0322 -0,3% EUR/GBP 0,8353 -0,2% 0,8350 0,8367 -0,6% USD/JPY 115,29 -0,2% 115,27 115,59 +0,2% GBP/USD 1,3387 +0,1% 1,3417 1,3291 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,3128 -0,2% 6,3140 6,3279 -0,7% Bitcoin BTC/USD 38.354,53 +1,3% 38.517,04 36.133,58 -17,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,67 92,81 +2,0% 1,86 +27,2% Brent/ICE 101,67 99,08 +2,6% 2,59 +31,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.911,69 1.903,99 +0,4% +7,70 +4,5% Silber (Spot) 24,26 24,22 +0,2% +0,04 +4,1% Platin (Spot) 1.063,89 1.061,98 +0,2% +1,91 +9,6% Kupfer-Future 4,46 4,46 +0,0% +0,00 -0,1% ===

