Im Zuge des Angriffs von Russland auf die Ukraine sind sämtliche russische Aktien kräftig gefallen. Besonders stark erwischte es dabei natürlich Aktien, an denen der Kreml selbst beteiligt ist - wie etwa Gazprom. Am weltgrößten Erdgasproduzenten hält der russische Staat 50 Prozent plus eine Aktie - ohnehin waren die Papiere schon immer ein Politikum. So könnte der Druck auf Deutschland und andere große europäische Abnehmer des russischen Gases weiter zunehmen. Eine Inbetriebnahme von Nord Stream ...

Den vollständigen Artikel lesen ...