Gestern über 5 % Plus, was fast nur Goldwerte schafften. Die Story wird noch an Dynamik gewinnen.



Hintergrund: Der Markt für SiC- und GaN-Halbleiter (Compound-Halbleiter) wird in den kommenden Jahren regelrecht explodieren und AIXTRON liefert die Maschinen. Das Zahlenwerk für 2021 war herausragend. Wichtiger ist die Zukunft.



Für 2022 erwartet der Vorstand zweistelliges Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz. Das hatte kein Analyst auf dem Schirm. In den Kernmärkten verzeichnet AIXTRON weiterhin eine wachsende Nachfrage, die von den wichtigen Trends wie Nachhaltigkeit, Elektrifizierung sowie Digitalisierung getrieben wird.



