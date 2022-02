Im Fokus stehen unter anderem Kimbals Musks Geschäfte, kurz bevor Bruder Elon auf Twitter über Aktienverkäufe abstimmen ließ. In einem Tweet vom November 2021 hatte Elon Musk seine Follower darüber abstimmen lassen, ob er zehn Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen solle, um in der Konsequenz dann auch mehr Steuern zu zahlen. Die Untersuchung der US-Börsenaufsicht (SEC) begann jedoch schon kurz zuvor, heißt es in einem exklusiven Bericht des Wall Street Journal: Im Fokus steht demnach ein Tesla-Aktienverkauf im Wert von...

Den vollständigen Artikel lesen ...