Es bleibt Luft nach oben, denn Frauen sind in den Spitzenpositionen der Versicherungsbranche weiterhin unterrepräsentiert. So das Ergebnis des aktuellen Managerinnen-Barometers vom DIW. Untersucht wurden nicht nur die Spitzenpositionen in Deutschland. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat kürzlich die Studienergebnisse des Managerinnenbarometers zum Thema "Frauen in Führungspositionen" veröffentlicht. Im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass sich einiges tut, aber noch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...