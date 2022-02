DJ GDV: Winterstürme verursachen versicherte Schäden von 1,4 Mrd EUR

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach den drei Winterstürmen "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" liegt den Versicherern nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) eine erste Schadensbilanz vor. "Wir gehen im Moment von versicherten Schäden in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro aus", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Von der aktuellen Schadensumme zahlten die Sachversicherer 1,25 Milliarden Euro für 900.000 beschädigte Häuser, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetriebe. Mit rund 65.000 Schäden in Höhe von 125 Millionen Euro sind die Kfz-Versicherer vergleichsweise wenig betroffen, wie der GDV in Berlin mitteilte.

Die drei Stürme reihen sich damit auf Platz drei der schwersten Winterstürme in Deutschland seit 2002 ein. "Drei schwere orkanartige Stürme in so kurzer Zeit sind bislang eher selten in Deutschland", sagte Asmussen. Weit über 90 Prozent der Hausbesitzer seien gegen Sturmschäden versichert.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/uxd

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2022 04:10 ET (09:10 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.