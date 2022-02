Zell am Ziller (ots) -Nach zweijähriger Zwangspause findet Österreichs größtes Trachtenfest 2022 wieder statt. Vom 28. April bis 1. Mai kommt es beim Gauder Fest 2022 zu geselligen Feierlichkeiten, traditionellen Wettkämpfen und bunten Umzügen. In Vorbereitung auf das Fest wurden die Zillertal Bierspezialitäten Gauder Bock und Gauder Steinbock bereits im September eingebraut.Programm von Donnerstag (28. April) bis Sonntag (1. Mai 2022) u.a. mit:- ORF Tirol Musiktruch'n Gala zu Gunsten von "Licht ins Dunkel"- Gambrinus Rede- Norikerschau- Ranggel-Wettbewerb "Gauder Hoagmoar"- Großer Gauder Fest-UmzugWeitere Presseinformationen & Fotodownloads unter newsroom.pr.Gauder Fest 2022 Weitere Informationen (https://www.gauderfest.at/)Pressekontakt:Mag. Philipp GeigerZillertal BierBräuweg 16280 Zell am Zillert: +43 5282 2366-19www.zillertal-bier.atmarketing@zillertal-bier.atNemanja Sever, MAProMedia Kommunikation GmbHBrunecker Str. 16020 Innsbruckm: +43 664 88539393t: +43 512 214004-19www.newsroom.prnemanja.sever@pro.mediaOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132610/5156328