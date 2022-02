Der Preis für batterietaugliches Lithium kennt seit Monaten nur eine Richtung: aufwärts. Gerade hat der Peis für eine Tonne Lithiumcarbonat auf dem chinesischen Spotmarkt bei 460.500 Yuan (etwa 73.00 Dollar) ein neues Rekordhoch erreicht. Grund: Deutlich mehr Nachfrage als Angebot. Die Kurse der Lithium-Player im Best of Lithium Index werden folgen. Der Preis für eine Tonne Lithiumcarbonat, das auch für Lithium-Ionen-Batterien in E-Auto-Batterien benötigt wird, hat allein seit Jahresbeginn, um 56 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...