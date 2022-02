Der Goldpreis hat vor allem gestern eine wilde Achterbahnfahrt vollzogen. Zunächst diente Gold als Sicherer Hafen für Anleger, als die Kämpfe aus der Ukraine gemeldet wurden. Der Goldpreis schoss auf über 1.970 Dollar nach oben. Am Abend drehte dann der Markt, die US-Aktienindices notierten im Plus, Gold wurde verkauft. Zwischenzeitlich notierte Gold 30 Dollar im Minus."Dazu gesellte sich gestern noch das Auslaufen der Future-Kontrakte auf Gold an der Terminbörse", sagt Markus Bußler. Das dürfte ...

