Der gestrige Börsentag war mal wieder in tiefes Rot getaucht, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin zum größten Blutvergießen seit Jahrzehnten in Europa aufgerufen und der Nachbarin Ukraine den Krieg erklärt hat. Das Thema führte zu Bestürzung rund um den Globus und natürlich auch zu heftigen Reaktionen an den Börsen.An den deutschen Märkten gerieten vor allem die Bankenaktien unter Druck. Die Deutsche Bank (DE0005140008) etwa verlor um 12,5 Prozent an Wert und gab damit mehr oder weniger sämtliche Gewinne seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...