Nasdaq erholt sich um 3,34%. Die Tech-Börse Nasdaq konnte durch die bullische Umkehr vom Donnerstag den Eintritt in einen Bärenmarkt verhindern. Am Freitag lassen kurzfristige Gewinnmitnahmen den Kurs im vorbörslichen Handel nachgeben. Größere geopolitische Ereignisse verursachen meist kurzlebige Marktreaktionen, doch die Risiken bleiben hoch, da Russland seine Invasion in der Ukraine fortsetzt. Der Ukraine-Konflikt bedroht die Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise und lässt die Rohstoffpreise ...

