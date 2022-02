Köln (ots) -Deutsche Polizeidienststellen betreiben aktuell knapp 540 Social-Media-Accounts. Die Polizei informiert, sucht Nachwuchs, macht Werbung in eigener Sache und will ihre Follower auch unterhalten:Mit Tieren und Terror, Quatsch und True-Crime-Grusel. Blaulichtberichterstattung mit enormer Reichweite zwischen PR und neutraler behördlicher Information. Welche Funktion hat Polizeiarbeit in den Sozialen Medien?ARD-Autor Philipp Schnee hat analysiert, wie die Inhaberin des Gewaltmonopols im Netz kommuniziert. Er hat mit Jurist:innen und Social-Media-Verantwortlichen der Polizei über ihre Arbeit und deren Funktion gesprochen. "Hier spricht die Polizei! - Doku über Polizeiarbeit in Sozialen Medien" heißt das ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 02. März 2022, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Polizeiarbeit heißt auch kommunizieren. Neutral und nüchtern wie beim Einsatz der Münchner Pressestelle beim rechtsterroristischen Anschlag 2016, die für ihre verifizierte Lageberichterstattung sehr gelobt wurde. Oder voreilig wie bei der Räumung eines besetzten Hauses in Berlin, wo Falschmeldungen millionenfach Verbreitung fanden, bevor sie korrigiert wurden.Die Polizei gilt als privilegierte und besonders glaubwürdige Quelle. Sie prägt unser Bild von Kriminalität in Deutschland. Passt das zusammen mit lustigen Posts und flapsigen Bemerkungen? Welche Rolle sollte die Polizei in den Sozialen Medien einnehmen? Besonders dann, wenn sie dort versucht, ihr gesellschaftliches Image zu beeinflussen.Philipp Schnee ist freier Journalist und arbeitet seit 2010 als Redakteur, Moderator und Autor für den Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und den SWR. Zuletzt erschien von ihm das Feature "Erinnerungslücke 1980" (SWR 2020) zur Geschichte des Rechtsterrorismus. Mit der Polizei auf Twitter beschäftigt er sich bereits seit vielen Jahren.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:MDR Kultur Mittwoch, 02. März 2022, 22:00 UhrSWR 2 Freitag, 04. März 2022, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 05. März 2022, 13:05 UhrSR 2 KulturRadio Samstag, 05. März 2022, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 05. März 2022, 18:05 UhrNDR Info/Special Sonntag, 06. März 2022, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 06. März 2022, 13:04 Uhrhr2-kultur Sonntag, 06. März 2022, 18:04 UhrFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5156416