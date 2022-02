Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls auf Nordex

Die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) befindet sich nach ihrer steilen Rally, die am 6.4.21 bei 27,37 Euro ihren Höhepunkt fand, in einer Abwärtsbewegung. Laut Analyse von www.godmode-trader.de fiel die Aktie am 24.2.22 auf das log. 50% Retracement bei 11,93 Euro und stieg danach stark an. Kann die Aktie den EMA 50 bei 13,63 Euro und den Abwärtstrend bei 14,90 Euro überwinden, dann entsteht Steigerungspotenzial auf 27,37 Euro bzw. 28 Euro. Unterhalb von 11,93 Euro könnte allerdings eine Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 5,50 Euro drohen.

Kann die Nordex-Aktie die Widerstände überwinden, um danach zumindest wieder auf 16 Euro zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 14 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 14 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000DV6MJW6, wurde beim Aktienkurs von 13,62 Euro mit 1,72 - 1,76 Euro gehandelt.

Kann sich die Nordex-Aktie in einem Monat wieder auf 16 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,80 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,2547 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,2547 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH25CZ8, wurde beim Aktienkurs 13,62 Euro mit 0,26 - 0,30 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 16 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,47 Euro (+57 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,231 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,231 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA7VHN2, wurde beim Aktienkurs 13,62 Euro mit 3,81 - 3,85 Euro quotiert.

Legt die Nordex-Aktie auf 16 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,76 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de