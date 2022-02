Laut Mitnetz Strom hatten die jüngsten Sturmtiefs nur einen geringen Anteil an der hohen Windstromernte in den ersten Monaten des Jahres. Vattenfall meldet eine erhöhte Auslastung seiner Pumpspeicherkraftwerke. Mitnetz Strom meldet für den Februar 2022 einen Rekord bei der Einspeisung von Windenergie in seinem Netzgebiet. Die Stürme im Februar spielte für den Windstrom-Ertrag laut Mitnetz Strom allerdings nur eine geringe Rolle. Aufgrund der starken Böen hätten sich die Windenergie-Anlagen teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...