FULDA (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat bereits im Sommer 2021 beschlossen, nicht bis zum Ende der Legislaturperiode 2023 im Amt zu bleiben. "Alles hat seine Zeit, und deshalb habe ich bereits im vergangenen Juli mich entschieden, in diesem Frühjahr einen Wechsel herbeizuführen. Über diese Entscheidung habe ich bereits damals einige wenige Persönlichkeiten meiner Partei und meines Koalitionspartners unterrichtet", sagte Bouffier am Freitag in Fulda beim "Künzeller Treffen" der hessischen CDU. Zuvor hatte er angekündigt, das Amt als Ministerpräsident zum 31. Mai abzugeben.