Munsbach (www.fondscheck.de) - Der Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930) steht für eine aktive und flexible Vermögensverwaltung mit einem werterhaltenden Charakter, so die Experten von ETHENEA.Ganz in diesem Sinne habe das Zusammenwirken von sich eintrübenden Wachstumsaussichten und eine sukzessiv eskalierende geopolitische Krise an der europäischen Grenze das Portfoliomanagement frühzeitig dazu veranlasst, schrittweise risikomindernde Maßnahmen im Portfolio umzusetzen. Aktuell habe der Ethna-AKTIV über ein defensives Portfolio nur noch ein Netto-Aktienexposure von knapp unter 20%. Von den 54% Anleihen im Portfolio seien 23% Unternehmensanleihen hoher Qualität und 31% Staatsanleihen, die in diesem "Risk-Off"-Umfeld profitieren sollten. Mit überschaubaren Spreadrisiken und einer Modifizierten Duration von 4,1 sähen die Experten von ETHENEA den Fonds gut gewappnet für eine volatilere Marktphase. Weder auf der Aktien- noch auf der Anleihenseite gebe es Berührungspunkte mit Russland oder den betroffenen Grenzregionen. Auch die 43%ige US-Dollar-Quote wirke in dieser Krise stabilisierend. ...

