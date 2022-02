Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 27. Februar 2022, 9.30 UhrKatholischer GottesdienstFreudeAus der Stadtpfarrkirche Sankt Michael in Schwanenstadt"Das Wort bringt die Gedanken des Herzens zum Vorschein", heißt es in der Bibel. Was heißt das konkret? Im Gottesdienst wird auch der Menschen in der Ukraine gedacht.Pfarrer Part ist Gehörlosenseelsorger und spricht im Gottesdienst synchron zweisprachig - in akustischer Sprache und in Gebärdensprache. Er geht der Frage nach, was Freude bedeuten kann angesichts der aktuellen Situation mit einem Krieg in Europa."Wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund", erinnert Jesus im Evangelium seine Jünger. Was das für das Miteinander der Menschen heute bedeutet angesichts unterschiedlicher Gaben und Begabungen, darum geht es im Gottesdienst. Zudem steht das Gebet um Frieden im Zentrum der Feier.Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Für Anruferinnen und Anrufer aus Deutschland, Schweiz und Österreich ist der Anruf kostenfrei. Die Nummer lautet 0800 - 100 2260.Weitere Informationen finden sie aktuell unter www.fernsehgottesdienst.de.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5156583