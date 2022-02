Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben etliche Industriemetalle und der Goldpreis neue Hochs ausgebildet. Nun kam es zu ersten Gewinnmitnahmen, die Rohstoffe bleiben aber in Lauerstellung. Wie hoch bleibt der Inflationsdruck und kann auch Gold weiter davon profitieren?

Gold bleibt der sichere Hafen

ETF-Zuflüsse, die hohe Inflation und die zunehmende Unsicherheit in Osteuropa haben dem Goldpreis eine beeindruckende Bewegung beschert. Praktisch in einem Zug ging es in den vergangenen vier Wochen von 1.795 US-Dollar je Unze um mehr als 130 US-Dollar hoch. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine bildete die Unzennotiz dann gestern einen Jahresrekord auf intraday-Basis aus; dem höchsten Preis seit dem Frühsommer 2021. Parallel liefen auch Öl- und Gaspreise hoch und markerte Mehrjahrespreise.

Nach dem Spike bei 1.961 US-Dollar kam es zu Gewinnmitnahmen bei Öl und Gold, das um satte 80 Dollar gedrückt wurde. Heute morgen geht es wieder aufwärts und Gold befindet sich knapp über der runden Marke von 1.900 US-Dollar in Wartestellung. Die Unsicherheit bleibt hoch und niemand will ausschließen, dass schon heute oder an diesem Wochenende die russische Flagge über Kiew weht. Das wäre ein Sieg Wladimir Putins auf ganzer Linie.

Russland: Rausschmiss aus SWIFT-System bleibt ein Thema

Für die NATO sieht alles nach einer kräftigen Schlappe aus und die Mitgliedsstaaten werden sich wohl überlegen müssen, ob man die Russen doch aus dem SWIFT-System ausschließt. Damit wäre dann die Tür für einen Handel auf dem direkten Weg für sehr lange Zeit verschlossen. Allerdings hat Putin in den vergangenen Jahren seine Devisenreserven auf einen Rekordwert von umgerechnet mehr als 645 Mrd. US-Dollar ebenso wie den Handel mit ...

