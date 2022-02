Dank der Stabilisierung der Wall Street am Vortag, legt der EuroStoxx50 gegen Mittag um 1,39 Prozent auf 3882,40 Punkte zu.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag vom Rückschlag am Vortag erholt. Dank der Stabilisierung der Wall Street am Vortag, legte der EuroStoxx 50 gegen Mittag um 1,39 Prozent auf 3882,40 Punkte zu. Der französische Cac 40 gewann mit 1,5 Prozent auf 6619,15 Punkte ebenfalls an Boden. Der britische FTSE 100 rückte dank fester Rohstoffwerte sogar um zwei Prozent auf 7352...

Den vollständigen Artikel lesen ...