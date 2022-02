Der Immobilieninvestor Immofinanz errichtet in Kooperation mit Smatrics und der Investmentgesellschaft AMIC Energy an 13 Standorten seiner Marke Stop Shop in Österreich Schnellladestationen. In Zusammenarbeit mit Smatrics nimmt auch der Grossmarkt Wien neue Ladestationen in Betrieb. In den Wiener Stadtteilen Simmering und Stadlau können die Alpitronic-Säulen mit 150 kW bereits genutzt werden. So sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...