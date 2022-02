Die Aktie von Moderna hat sich am Donnerstag eindrucksvoll zurückgemeldet. Dem Papier gelang am Ende ein Kurssprung von mehr als 15 Prozent auf 156,23 Dollar. Das Papier profitierte dabei von mehren guten Nachrichten, insbesondere vom starken Ausblick für das laufende Jahr, was den Corona-Impfstoff-Absatz angeht. Was die Moderna-Vorstandsschaft bei der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sowie der weiteren Impfstrategie erwartet, erläuterten CEO Stephanie Bancel & Co im Analystengespräch.

