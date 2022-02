DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:09 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.263,75 -0,5% -10,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.923,50 -0,3% -14,7% Euro-Stoxx-50 3.900,54 +1,9% -9,3% Stoxx-50 3.610,09 +1,9% -5,5% DAX 14.297,42 +1,7% -10,0% FTSE 7.380,92 +2,4% -2,4% CAC 6.645,90 +1,9% -7,1% Nikkei-225 26.476,50 +1,9% -8,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 166,46 -0,47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,13 92,81 +0,3% 0,32 +25,1% Brent/ICE 98,93 99,08 -0,2% -0,15 +27,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.900,65 1.903,99 -0,2% -3,35 +3,9% Silber (Spot) 24,24 24,22 +0,1% +0,02 +4,0% Platin (Spot) 1.059,88 1.061,98 -0,2% -2,11 +9,2% Kupfer-Future 4,47 4,46 +0,4% +0,02 +0,2%

Die Ölpreise steigen noch etwas an, da die Sorgen um eine Angebotsverknappung anhalten, obwohl die US-Sanktionen gegen Russland weniger streng sind als befürchtet. "Als die Sanktionen verhängt wurden, wurde die Energiefrage ausgeklammert, da Europa letztlich mehr russisches Gas benötigt als Russland, das Gas an Europa verkaufen muss", sagt Stephen Innes, von SPI Asset Management. Dennoch scheine es klar zu sein, dass die jüngste Eskalation die Voraussetzungen für eine längere Phase schafft, in der Öl und Erdgas ein viel höheres geopolitisches Risiko widerspiegeln, ergänzt er.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Abgaben dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Zwar kam es am Vortag im Verlauf zu einer kräftigen Erholung von den anfänglichen Verlusten nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine, doch die Lage bleibt weiterhin angespannt. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts dürfte auch die Volatilität an den Börsen hoch bleiben. Daneben bleibt der geldpolitische Kurs der US-Notenbank im Fokus. Nachdem mit dem Konflikt in der Ukraine die Erwartung an einen Zinsschritt um 50 Basispunkte auf der März-Sitzung zuletzt wieder gesunken war, zeigt sich Fed-Gouverneur Christopher Waller für eine Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im März offen. Voraussetzung sei, dass die Wirtschaftsdaten in den nächsten Wochen Anzeichen für eine Beschleunigung des Preisdrucks zeigten. Bei den Einzelwerten verliert die Aktie von Intuit vorbörslich. Der Ausblick des Software-Unternehmens für das Gesamtjahr lag leicht unter den Erwartungen der Analysten. Dagegen hat das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal die kürzlich revidierte Umsatzprognose übertroffen. Die Aktien von Beyond Meat geben deutlich nach, nachdem das Unternehmen über einen unerwartet hohen Quartalsverlust berichtet hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: revidiert: -0,7% gg Vm; vorläufig: -0,9% gg Vm 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 61,7 1. Umfrage: 61,7 zuvor: 67,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Kursabsturz am Vortag in Folge des Schocks auf die Invasion Russlands in der Ukraine kehren zum Wochenausklang die Käufer an die Börse zurück. Damit setzt sich die Stabilisierung weiter fort. An der Börse wird der Krieg zwischen Russland und der Ukraine als regionaler Konflikt eingestuft, die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und die weltweiten Finanzmärkte damit überschaubar gewertet. Wenn auch Meldungen aus dem Kriegsgebiet noch kurzfristig für eine steigende Volatilität bei Risikoassets oder im Öl- und Gaspreis führen können, scheint die Rationalität an die Börse zurückgekehrt. Etwas Mut schöpfen Anleger aus den bislang bekannt gewordenen Einzelheiten der westlichen Russland-Sanktionen. Die seien trotz aller Beteuerungen der Politik nicht übermäßig hart ausgefallen, heißt es. Dass Russland hoffen kann, nicht vom Zahlungssystem Swift abgeschnitten zu werden, wird aus Marktsicht begrüßt. Porsche (+1,7%) und Volkswagen (+3,9%) gehören zu den Gewinnern im DAX. Hintergrund sind die sich konkretisierenden Hinweise auf einen Börsengang der Porsche AG. Die Aktie von BASF verliert 3,6 Prozent. Die Geschäftszahlen sind zwar auf der Umsatzseite über den Erwartungen ausgefallen, liegen auf der Ergebnisseite aber durchgängig darunter. Der Ausblick bewegt sich dagegen im Rahmen der Erwartungen. Starke Geschäftszahlen kommen unverändert aus der europäischen Baubranche: So sind die Geschäftszahlen von Saint-Gobain besser als erwartet ausgefallen. Dazu kommen Aktienrückkauf und höhere Dividende. Der Kurs springt um 5,3 Prozent. Sehr gut kommen auch Geschäftszahlen und Ausblick von Holcim im Handel an. Der Kurs legt um 5,3 Prozent zu. Nach einem schwachen vierten Quartal brechen Swiss Re um 5,3 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:05 Uhr Do, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1193 -0,0% 1,1204 1,1119 -1,6% EUR/JPY 129,26 -0,1% 129,17 128,53 -1,2% EUR/CHF 1,0366 -0,0% 1,0354 1,0322 -0,1% EUR/GBP 0,8361 -0,1% 0,8350 0,8367 -0,5% USD/JPY 115,47 -0,0% 115,27 115,59 +0,3% GBP/USD 1,3388 +0,1% 1,3417 1,3291 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,3165 -0,1% 6,3140 6,3279 -0,6% Bitcoin BTC/USD 39.085,10 +3,3% 38.517,04 36.133,58 -15,5%

Als "relativ verhalten" bezeichnet Commerzbank-Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann die Reaktion des Devisenmarkts auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die unbegrenzte Marktpanik sei ausgeblieben, die man hätte erwarten können. Die nächste große Welle an Schwäche des Euro und der osteuropäischen Währungen stünde an, wenn das russische Regime sich entschließen würde, als Gegen-Sanktion Europa den Gashahn abzudrehen. Daneben gehe es auch um die Frage der Geldpolitik. Es bestehe weiterhin von zwei Seiten neues Abwärtspotenzial für den Euro zum Dollar. Erstens, von seiten der möglichen Gegen-Sanktionen Russlands inkl. Gaslieferungen und zweitens, von seiten der möglichen Verschiebung der EZB-Normalisierung.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die erhöhte Volatilität an den Börsen in Asien hat sich am Freitag fortgesetzt. Nach den kräftigen Abschlägen des Vortages zeigten sich die Märkte nun überwiegend etwas erholt. Dabei bestimmte weiter der Krieg zwischen Russland und der Ukraine das Geschehen. Zwar hat der Westen umfängliche Sanktionen verabschiedet, Russland aber noch nicht vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen. Zudem waren die Vorlagen der Wall Street freundlich, wo der Markt nach kräftigen Startverlusten ins Plus gedreht hatte; die Nasdaq-Börse hatte über 3 Prozent Gewinne verzeichnet. Dabei wurde auch spekuliert, dass die US-Notenbank auf ihrem Zinspfad weniger energisch voranschreiten könnte, um die wirtschaflichen Schäden durch den Krieg und die Sanktionen zu lindern.

++++ CREDIT +++++

Etwas entspannt zeigt sich am Freitag die Lage bei den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Wie auch bei Aktien und anderen Märkten werden die Risiken des russischen Einmarsches in die Ukraine differenzierter betrachtet. Eine Störung der Weltwirtschaft durch den Konflikt wird immer weniger befürchtet. Entsprechend engen sich die Prämien wieder ein. Sie waren in einer ersten Reaktion des Überfalls um rund 10 Prozent nach oben geschossen. Die Kreditstrategen der Bank of America sehen aber trotz aller Risiken schon Chancen. Besonders der Investment-Grade-Bereich werde mit Spreads um die 160 Basispunkte interessant. Denn Werte darüber seien ein Kennzeichen für eine Eurozone in der Rezession gewesen. Dies sei aber nicht der Fall.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF

will den Börsengang seiner Öl- und Gastochter Wintershall Dea notfalls auch gegen den Willen des russischen Partners Letterone verfolgen. "In Anbetracht der hohen strategischen Bedeutung des Börsengangs für BASF und unsere Stakeholder werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um unsere Rechte und Interessen zu schützen", sagte BASF-Finanzchef bei der Bilanzpressekonferenz laut Redetext.

BILFINGER

Der Industriedienstleister will "einige 100 Millionen Euro" in Zukäufe stecken. "150 bis 300 Millionen Umsatz" seien für Ergänzungszukäufe eine realistische Größenordnung, sagte die Noch-Interims-Vorstandschefin Christina Johansson der Zeitung Euro am Sonntag. "Nordamerika ist aber sicher nicht der Schwerpunkt. Europa ist wichtiger, weil wir hier stärker und stabiler sind."

BORUSSIA DORTMUND

erwartet aufgrund des Ausscheidens aus der UEFA Europa League nun einen deutlich höheren Verlust für das laufende Geschäftsjahr. Wie die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mitteilte, prognostiziert der Fußballclub für das Geschäftsjahr 2021/2022 per Ende Juni nunmehr einen Jahresfehlbetrag im Konzern zwischen 17 und 24 Millionen Euro anstatt zwischen 12 und 17 Millionen Euro.

FLUGHAFEN DÜSSELDORF

Streik des Sicherheitspersonals hat am Flughafen Düsseldorf für erhebliche Beeinträchtigungen gesorgt. Die Hälfte der für Freitag geplanten Flüge musste gestrichen werden, wie der Betreiber mitteilte. Auch auf dem Flughafen Frankfurt am Main wurde gestreikt - allerdings nur bei der Frachtkontrolle und der Flugzeugüberwachung. Laut Betreiber gab es daher zunächst keine Auswirkungen auf den Betrieb.

ELRINGKLINGER

Bei Elringklinger hat sich das Geschäft im Schlussquartal deutlich abgeschwächt. Der Autozulieferer meldete bei 10 Prozent weniger Umsatz einen Rückgang des operativen Gewinns (EBIT) um 86 Prozent auf 3,6 Millionen Euro. Die entsprechende Marge brach um 470 Basispunkte auf 0,9 Prozent ein, wie aus einer Mitteilung zu den vorläufigen Zahlen hervorgeht.

HAPAG-LLOYD

Die Aktionäre des Reedereikonzerns können sich nach dem Gewinnsprung im vergangenen Jahr über eine deutlich höhere Dividende freuen. Wie das Unternehmen mitteilte, will der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividende von 35 Euro je Aktie vorschlagen nach 3,50 Euro im Vorjahr. Damit erhöht sich die Gesamtausschüttung auf 6,2 von 0,6 Milliarden Euro.

HELLA

Der Autozulieferer bekommt am 1. Juli einen neuen Chef. Wie die Hella GmbH & Co. KGaA mitteilte, wird Michel Favre, derzeit Finanzvorstand bei der Muttergesellschaft Faurecia, dann den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen. Er löst Rolf Breidenbach ab, der seinen Abschied am 4. Februar angekündigt hatte. Der Gesellschafterausschuss habe zudem Yves Andres ist die Geschäftsführung berufen.

HORNBACH HOLDING

war mit dem Delisting-Erwerbsangebot für seine Baumarkt-Tochter erfolgreich. Die Gesellschaft hat ihren Anteil an der Hornbach Baumarkt AG auf diese Weise auf 90,86 Prozent erhöht, wie sie jetzt mitteilte. Die Börsennotierung der Tochtergesellschaft am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse endet den weiteren Angaben zufolge mit Ablauf des 28. Februar.

RHEINMETALL

Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, soll der Hauptversammlung eine Dividende von 3,30 Euro je Aktie für das Jahr 2021 vorgeschlagen werden. Für das Vorjahr hatte Rheinmetall 2,00 Euro je Aktie gezahlt.

THYSSENKRUPP

holt den Linde-Manager Werner Ponikwar als neuen Vorstandschef für seine Wasserstofftochter Nucera. Er soll den Posten am 1. Juli von Denis Krude übernehmen, der dann wie geplant stellvertretender CEO und zugleich als COO für den operativen Betrieb zuständig sein wird, wie die auf Elektrolyse-Lösungen spezialisierte Firma in Dortmund mitteilte.

IAG

rechnet für das erste Quartal mit einem deutlichen operativen Verlust, will aber im zweiten Quartal wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Im abgelaufenen Jahr konnte die Fluggesellschaft, zu der unter anderem British Airways, Iberia und Vueling gehören, den Nettoverlust verringern.

NORTHVOLT

Der schwedische Batteriehersteller will vom finnischen Zellstoff- und Papierhersteller Stora Enso das Werk Kvarnsveden und das umliegende Industriegebiet in Borlange, Schweden, erwerben. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Freitag unterzeichnet, wie Northvolt mitteilte.

SWISS RE

hat im abgelaufenen Jahr trotz hoher Schadenbelastung durch Naturkatastrophen und Covid-19 wieder einen deutlichen Gewinn erwirtschaftet. Die Dividende für 2021 will der Schweizer Rückversicherer laut Mitteilung stabil bei 5,90 Schweizer Franken je Aktie halten. In der Vertragserneuerungsrunde im Sachversicherungsgeschäft im Januar konnte der Konzern Preiserhöhungen von 4 Prozent bei seinen Kunden erzielen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

