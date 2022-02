FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion muss sich nach dem Wechsel an der Unternehmensspitze auch jemand Neuen für das Finanzressort suchen. Finanzchefin und Arbeitsdirektorin Anke Groth habe sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, ihre Tätigkeit für den Konzern zum 31. März zu beenden, teilte das MDax-Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Kion werde zu gegebener Zeit über ihre Nachfolge informieren. Bis dahin werde Vorstandschef Rob Smith das Finanzressort führen und auch die Rolle des Arbeitsdirektors übernehmen.

Aufsichtsratschef Michael Macht lobte die scheidende Finanzchefin für ihre Arbeit. "Wir bedauern ihr Ausscheiden und wünschen Frau Groth einen weiter erfolgreichen Karriereweg."/stw/mis