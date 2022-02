BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD-Parteispitze hat Position gegen den russischen Angriff auf die Ukraine bezogen: "Das gewaltsame, die territoriale Integrität der Ukraine verletzende Vorgehen Russlands wird vom Bundesvorstand der Alternative für Deutschland uneingeschränkt verurteilt", hieß es in einer Mitteilung des Vorstands am Freitag. Gefordert wird zudem "die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen russischer Streitkräfte als Voraussetzung für die Beendigung der militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine".

Zuvor hatten Verteidigungspolitiker der Partei in einem Papier gefordert, die Bundesregierung müsse nun den "Bündnispartnern die uneingeschränkte Unterstützung zusichern und gemeinsam mit den Bündnispartnern und der Weltgemeinschaft den Verantwortlichen für diese Katastrophe klar benennen: Die russische Staatsführung." Auch die Drohung und Anwendung von Sanktionen dürfe als Verhandlungsoption nicht ausgeschlossen werden.

Außenpolitiker der Bundestagsfraktion forderten dagegen in einem eigenen Papier vom Donnerstag, die Bundesregierung müsse "auf die Konfliktparteien einwirken, den Konflikt nicht weiter zu eskalieren" und einen unmittelbaren Waffenstillstand einfordern. Sie hielten zudem fest: "Sanktionen sind abzulehnen. Sie haben schon in der Vergangenheit nicht die gewünschte Wirkung entfaltet und schaden in erster Linie der deutschen Wirtschaft."

Zum Thema Sanktionen äußerte sich der Vorstand in seiner Mitteilung nicht. Er sprach sich angesichts der Situation dafür aus, deutlich mehr in Verteidigung zu investieren und die Wehrpflicht wieder einzuführen, was auch im AfD-Parteiprogramm steht. "Dieser Konflikt zeigt, dass die Bundeswehr nicht einmal ansatzweise einsatzbereit ist"./jr/DP/eas