DJ BASF: Russland-Sanktionen treffen Wintershall Dea nicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Wintershall Dea ist nach Angaben von Mehrheitseigner BASF nicht von Russland-Sanktionen betroffen. Aktuell gebe es für das operative Geschäft keine negativen Folgen, sagte BASF-Finanzchef Hans-Ulrich Engel am Freitag auf der Bilanzpressekonferenz. BASF hält 67 Prozent der Anteile an Wintershall Dea. Engel erwartet überdies nicht, dass die von den USA gegen die Nord Stream 2 AG verhängten Sanktionen sich auch noch gegen Wintershall Dea AG richten könnten, die ein Darlehen für den Bau der umstrittenen Erdgaspipeline ausgereicht hat.

Keine Prognosen wollte der Manager zur Frage abgeben, ob die fertig gebaute Pipeline endgültig scheitern und nicht in Betrieb gehen wird. Es sei noch zu früh, dies zu sagen. Am Dienstag hatte zunächst die Bundesregierung den Zertifizierungsprozess auf Eis gelegt, nachdem Russland die Separatistengebiete in der östlichen Ukraine anerkannt hatte. Anschließend kündigte die USA Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG und dessen Führung an.

Engel sagte, er gehe derzeit davon aus dass die Darlehensforderung von Wintershall Dea von der Nord Stream 2 AG erfüllt werde. Für eine Abschreibung auf den Buchwert des Unternehmens gebe es keinen Grund. Wintershall Dea steht bei BASF aktuell mit einem Wert von 9,5 Milliarden Euro in den Büchern.

February 25, 2022 07:23 ET (12:23 GMT)

