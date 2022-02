GENF/TURIN (dpa-AFX) - Die Europäische Rundfunkunion als Veranstalterin des Eurovision Song Contest plant derzeit keinen Ausschluss Russlands von der Veranstaltung im Mai. Der ESC sei ein nicht-politisches, kulturelles Event, teilte die European Broadcasting Union (EBU) in Genf mit. "Die EBU ist jedoch besorgt über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine und wird die Situation weiterhin genau beobachten", hieß es in einem kurzen Statement. Nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, hatte die Ukraine gefordert, die EBU-Mitgliedssender sollten so früh wie möglich erwägen, Russland vom diesjährigen ESC in Italien auszuschließen.

Im Sport hat der Krieg bereits Konsequenzen. So beschloss die Formel 1, den Großen Preis von Russland in dieser Saison abzusagen, die UEFA verlegte das Champions-League-Finale von Sankt Petersburg nach Paris.

Der ESC mit seinen Halbfinals (10. und 12.5.), in denen sich Russland und die Ukraine erst noch qualifizieren müssten, soll am 14. Mai mit seinem großen Finale über die Bühne gehen. Deutschland will seinen Song 2022 kommende Woche küren.

41 Länder wollen am ESC 2022 teilnehmen. Die Höchstgrenze der EBU liegt bei 44 - diese Teilnehmerzahl wurde allerdings bis jetzt noch nie erreicht. Belarus ist nach der Suspendierung des Senders BTRC im vergangenen Jahr auch weiterhin vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Am 16. Februar trat Alina Pash als Kandidatin der Ukraine zurück. Hintergrund waren offene Fragen zu einer Reise der Sängerin auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Jahr 2015. Nach dem Rücktritt von Pash schickt die Ukraine nun die Band Kalush Orchestra mit dem Titel "Stefania" nach Turin. Der russische Beitrag wurde noch gar nicht gekürt.