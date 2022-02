HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Mit der Vereinbarung zwischen Lanxess und Standard Lithium über die Zukunft eines gemeinsamen Lithium-Projekts reduziere Lanxess die damit verbundenen Risiken, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. An seinem Bewertungsmodell für die Aktie ändere das aber nichts, da es dieses Projekt nicht berücksichtige./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 08:15 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

