Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 25.02.2022

Kursziel: 120 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 21.01.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 133,00 auf EUR 120,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von ca. EUR265 Mio. erreicht und damit die Guidance (EUR250-EUR260 Mio.) und unsere Prognose (FBe: EUR255 Mio.) übertroffen. Pandemiebedingte Lieferkettenprobleme hat 2G souverän gemeistert und durch ein sehr starkes Q4 das Jahr 2021 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine stellt sich die Frage nach der Sicherheit der deutschen Energieversorgung neu. Der größte Anteil der deutschen Gasimporte (55%) kommt aus Russland, aber auch der Anteil der Steinkohleimporte aus Russland ist mit ca. 45% hoch. Wir gehen davon aus, dass die Gas- und Kohlepreise zumindest vorübergehend noch einmal stark ansteigen. Höhere Gaspreise könnten dazu führen, dass die Käufer von mit Erdgas betriebenen KWK-Anlagen ihre Investitionen aufschieben und weniger 2G-Anlagen nachfragen. Sofern Deutschland am beschlossenen Atom- und Kohleausstieg festhält, muss es aber weiterhin auf Erdgas setzen und im schlimmsten Fall günstiges russisches Gas durch teures Flüssiggas substituieren. Wirtschaftsminister Habeck hat bereits angekündigt, sich bei deutschen Erdgasimporten zukünftig stärker auf andere Länder stützen zu wollen. Hohe Gaspreise werden den Blick auf eine möglichst sparsame Verwendung des fossilen Brennstoffs lenken. Hier sorgen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit ihrer hohen Energieeffizienz (ca. 80% - 98%) für einen sehr sparsamen Brennstoffeinsatz. Sollte der politische Wille zur sparsameren Erdgasnutzung zu einer verbesserten Förderung von dezentralen KWK-Anlagen führen, könnte 2G sogar von der gegenwärtigen großen Unsicherheit profitieren. Da die Folgen des Krieges auf die deutsche und europäische Erdgasversorgung und -politik noch nicht absehbar sind, lassen wir unsere Schätzungen für 2022 und die Folgejahre unverändert und berücksichtigen die erhöhte Unsicherheit über einen höheren WACC. Dies führt zu einer Senkung des Kursziels von EUR133 auf EUR120. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.







First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 133.00 to EUR 120.00.

Abstract:

According to preliminary figures, 2G Energy has achieved sales of ca. EUR265m, exceeding guidance (EUR250m-EUR260m) and our forecast (FBe: EUR255m). Pandemic-related supply chain issues were confidently overcome by 2G, which closed 2021 with record sales thanks to a very strong Q4. The start of Russia's war of aggression against Ukraine has once again posed the question of the security of Germany's energy supply. The largest share of German gas imports (55%) comes from Russia and the share of hard coal imports from Russia is also high (ca. 45%). We expect gas and coal prices to rise sharply again, at least temporarily. Higher gas prices could lead buyers of CHP plants powered by natural gas to postpone their investments and order fewer 2G plants. However, if Germany sticks to the agreed nuclear and coal phase-out, it will remain reliant on natural gas and, in the worst case, substitute cheap Russian gas with expensive liquefied natural gas. Economics Minister Habeck has already announced his intention to rely more on other countries for German natural gas imports in the future. High gas prices will focus attention on using the fossil fuel as sparingly as possible. Here, combined heat and power plants with their high energy efficiency (approx. 80% - 98%) ensure very economical use of fuel. Should the political will to use natural gas more sparingly lead to improved support for decentralised CHP plants, 2G could even benefit from the current great uncertainty. As the consequences of the war on German and European natural gas supply and policy are not yet foreseeable, we leave our estimates for 2022 and subsequent years unchanged and factor in the increased uncertainty via a higher WACC. This leads to a reduction of our price target from EUR133 to EUR120. We maintain our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23457.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°