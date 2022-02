Der Paypal-Konkurrent Block hat am Donnerstagabend nach Handelsschluss an der Nasdaq noch seine Quartalszahlen vorgelegt und dabei die Märkte positiv überrascht. Im nachbörslichen Handel legte die Aktie um rund 18 Prozent zu. Das könnte auch Paypal neues Leben einhauchen und zu einer Gegenbewegung anstacheln.Paypal ist eine der schlechtesten Aktien der letzten Monate. Vom Hoch aus hatte sich der Kurs in etwa gedrittelt. Es gibt Gründe für den Absturz, doch erscheint das Ausmaß übertrieben. Mutige ...

