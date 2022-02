ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Swiss Re nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 87 Franken belassen. Sowohl das Nettoergebnis des Rückversicherers im vergangenen Quartal als auch der Ausblick und die Dividende enttäuschten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2022 / 07:37 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

