AdUX: Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 25 janvier 2022,19:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 7 539 titres ADUX

Espèces: 58.540,15 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 876 titres ADUX

70.510,04 euros

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 41 840 titres 89 087,12 € 197 transactions Ventes 37 694 titres 81 596,37 € 190 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 01/07/2021 1 1 2,03 01/07/2021 2 301 617,02 05/07/2021 1 500 1000 06/07/2021 3 1001 2027,03 06/07/2021 1 1 2 07/07/2021 2 5 10,13 07/07/2021 2 484 953,53 08/07/2021 1 1 2,02 08/07/2021 4 1501 2956,97 09/07/2021 1 1 1,92 09/07/2021 1 1 1,92 12/07/2021 2 8 15,74 12/07/2021 1 1 1,95 13/07/2021 1 1 1,98 13/07/2021 1 1 1,98 14/07/2021 1 1 1,94 14/07/2021 1 1 1,94 15/07/2021 1 1 1,94 15/07/2021 1 1 1,94 16/07/2021 1 1 1,94 16/07/2021 2 406 785,61 21/07/2021 1 1 1,9 19/07/2021 2 500 955 22/07/2021 1 1 1,9 21/07/2021 1 1 1,9 23/07/2021 1 1 1,93 22/07/2021 1 1 1,9 28/07/2021 1 1 1,91 23/07/2021 1 1 1,93 29/07/2021 1 1 1,91 26/07/2021 2 1001 1916,92 30/07/2021 4 1600 3116 27/07/2021 1 150 285,75 02/08/2021 5 1801 3746,08 28/07/2021 2 401 753,92 04/08/2021 3 1050 2176,97 29/07/2021 2 474 891,17 05/08/2021 2 501 1042,03 02/08/2021 1 1 2,04 09/08/2021 1 300 597 03/08/2021 3 1500 3135 10/08/2021 1 1 2,02 05/08/2021 2 98 197,99 11/08/2021 1 51 101,49 06/08/2021 3 1065 2132,45 12/08/2021 1 1 2 10/08/2021 1 291 570,36 17/08/2021 1 1 1,97 12/08/2021 2 501 982,01 20/08/2021 1 1 2 16/08/2021 2 199 390,8 24/08/2021 4 1600 3324 17/08/2021 1 1 1,97 27/08/2021 2 301 641,1 18/08/2021 2 353 694,88 01/09/2021 2 501 1072,14 20/08/2021 1 1 2 06/09/2021 3 1300 2828,02 24/08/2021 1 10 19,8 07/09/2021 3 1300 2919,02

25/08/2021 1 500 1060 08/09/2021 2 501 1142,28 26/08/2021 3 651 1377,06 09/09/2021 1 1 2,28 27/08/2021 1 1 2,1 10/09/2021 1 1 2,28 30/08/2021 2 125 266,5 13/09/2021 1 1 2,24 31/08/2021 1 1 2,09 14/09/2021 1 1 2,23 01/09/2021 1 1 2,14 15/09/2021 2 1000 2275 02/09/2021 2 106 227,72 16/09/2021 2 80 181,2 03/09/2021 1 50 106 20/09/2021 2 301 671,2 06/09/2021 1 300 636 21/09/2021 2 345 765,87 07/09/2021 3 578 1262,01 22/09/2021 2 55 120,05 08/09/2021 2 501 1112,27 23/09/2021 1 1 2,17 09/09/2021 3 1001 2237,24 24/09/2021 2 600 1306,02 10/09/2021 3 586 1315,98 27/09/2021 1 50 109 13/09/2021 1 1 2,24 29/09/2021 1 100 215 14/09/2021 1 1 2,23 30/09/2021 1 50 105 15/09/2021 1 66 147,18 05/10/2021 1 50 103 16/09/2021 4 1295 2911,42 06/10/2021 2 8 16,64 17/09/2021 3 831 1843,82 07/10/2021 3 1028 2140,81 20/09/2021 1 1 2,19 08/10/2021 1 50 102 21/09/2021 2 21 45,99 11/10/2021 2 55 114,38 22/09/2021 2 1000 2135 12/10/2021 1 1 2,06 23/09/2021 1 1 2,17 13/10/2021 1 1 2,07 29/09/2021 1 500 1060 14/10/2021 2 273 573,27 01/10/2021 2 550 1138,5 15/10/2021 1 201 428,13 06/10/2021 1 1 2,08 18/10/2021 1 500 1090 11/10/2021 1 1 2,06 19/10/2021 2 550 1198,01 12/10/2021 1 1 2,06 20/10/2021 1 1 2,16 13/10/2021 1 1 2,07 21/10/2021 2 488 1058,96 14/10/2021 1 1 2,08 25/10/2021 1 1 2,18

15/10/2021 2 229 475,54 26/10/2021 1 1 2,14 18/10/2021 1 406 872,9 27/10/2021 2 54 116,07 20/10/2021 2 241 515,76 28/10/2021 2 6 12,9 21/10/2021 2 501 1057,16 29/10/2021 2 148 315,21 25/10/2021 1 1 2,18 02/11/2021 2 102 217,23 26/10/2021 1 1 2,14 03/11/2021 1 1 2,07 27/10/2021 1 1 2,12 04/11/2021 3 605 1261,49 28/10/2021 1 1 2,15 05/11/2021 4 1600 3388 29/10/2021 1 1 2,1 08/11/2021 1 500 1095 01/11/2021 1 7 14,7 09/11/2021 2 439 956,98 02/11/2021 2 198 409,9 10/11/2021 1 467 1013,39 03/11/2021 2 10 20,79 11/11/2021 1 1 2,14 04/11/2021 2 501 1027,05 12/11/2021 2 501 1097,14 08/11/2021 2 1000 2155 15/11/2021 2 338 726,73 09/11/2021 1 1 2,15 16/11/2021 1 1 2,17 10/11/2021 2 571 1224,05 18/11/2021 2 354 764,64 11/11/2021 2 2 4,28 19/11/2021 10 3000 7076,1 12/11/2021 2 501 1082,16 22/11/2021 7 2000 5081 15/11/2021 4 1301 2764,23 23/11/2021 1 500 1340 16/11/2021 2 14 29,73 25/11/2021 3 1451 3335,85 17/11/2021 1 105 223,65 26/11/2021 1 1 2,3 18/11/2021 1 1 2,15 29/11/2021 3 577 1265,88 19/11/2021 1 323 707,37 30/11/2021 2 453 1019,25 22/11/2021 1 500 1205 01/12/2021 2 477 1058,94 23/11/2021 5 1900 4920,05 02/12/2021 1 1 2,24 24/11/2021 7 2250 5643 03/12/2021 1 25 55,25 25/11/2021 3 1132 2546,77 06/12/2021 2 219 478,12 26/11/2021 7 2201 4921,22 07/12/2021 1 389 855,8 29/11/2021 1 1 2,15 08/12/2021 1 50 108 30/11/2021 3 691 1528,35 09/12/2021 1 25 54 01/12/2021 1 1 2,22 10/12/2021 2 274 558,77 02/12/2021 1 1 2,24 14/12/2021 3 550 1044,01 03/12/2021 1 500 1090 15/12/2021 11 3110 6116,44 06/12/2021 1 500 1065 16/12/2021 1 410 873,3 07/12/2021 1 48 104,16 17/12/2021 1 1 2,05 09/12/2021 7 2300 4743,06 20/12/2021 1 1 2,04 13/12/2021 3 1300 2540,98 21/12/2021 3 129 257,14 14/12/2021 6 2200 4038,98 22/12/2021 2 501 1016,98 16/12/2021 2 522 1089,21 23/12/2021 1 1 2 17/12/2021 1 1 2,05 24/12/2021 1 1 2,05

20/12/2021 2 501 1012,02 28/12/2021 1 1 2,02 21/12/2021 3 960 1877,47 29/12/2021 1 500 1015 22/12/2021 1 1 2 23/12/2021 1 1 2 24/12/2021 1 1 2,05 27/12/2021 2 65 131,75 28/12/2021 1 1 2,02 30/12/2021 2 125 253,25 31/12/2021 1 100 205

ÀPROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros en 2020.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d'investir dans le capital d'ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN: FR 0012821890 / LEI: 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo: ADUX

