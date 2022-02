London (ots/PRNewswire) -Aktuell entdecken immer mehr Menschen das Potenzial der Terra (LUNA)-Münze. Bevor man sich jedoch vorschnell zum Kauf oder Verkauf entschließt, sollte man sich fragen, ob es sich nur um eine weitere Blase handelt. Die Spezialisten des führenden Online-Brokers Bitmax (https://bitmaxonline.com/) haben jetzt bekannt gegeben, dass sie Terra nach sorgfältiger Recherche zu ihrer Liste an digitalen Vermögenswerten hinzugefügt haben."Wir entschieden nie voreilig, neue Münzen aufzunehmen - das tun wir erst, wenn wir uns ganz sicher sind, dass es die richtige Entscheidung ist", erklärte Alexander Kardom, Sprecher von Bitmax. "Nach einer eingehenden und langwierigen Prüfung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Interesse, das Terra weckt, gerechtfertigt ist."Warum die Aufregung?Für diejenigen, die sich nicht sicher sind, worum es sich handelt, beginnen die Vorteile der Nutzung von Terra damit, dass die Münze sehr stabil ist. Es handelt sich um programmierbare digitale Weltwährungen, mit denen man problemlos in anderen Ländern kaufen und verkaufen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass die Preise ständig steigen oder fallen.Es gibt viele stabile Münzen, doch Terra zeichnet sich durch die Tatsache aus, dass sie als einzige an mehrere bestehende Währungen gekoppelt werden kann. Das bedeutet, dass der Wert der Münze ein hohes Potenzial für Bewegung hat und daher kann der Umgang mit ihr auf derivativer Basis attraktiv sein."Dieses neue Token eröffnet eine ganze Welt neuer Möglichkeiten", so Kardom. "Das entspricht unserem wichtigsten Ziel - das Management digitaler Assets zu revolutionieren. Wir sind uns bewusst, dass die Nutzung einer neuen Münze mit Unsicherheit verbunden sein kann. Deswegen gibt es uns. Für Bitmax haben der Schutz seiner Kunden und die Transaktionen höchste Priorität."Informationen zu BitmaxBitmax ist eine webbasierte Online-Brokerplattform, die auf Sicherheit und eine nutzerorientierte Anwendungsoberfläche setzt. Sie enthält eine Vielzahl von Tools, die Kunden helfen, bequem und sicher die Welt der digitalen Token zu erkunden. Bitmax ermöglicht den Zugriff auf mehrere Token-Typen, um sich an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen und gleichzeitig einen transparenten und intuitiven Service zu bieten. Um die Nutzung so sicher wie möglich zu machen, integriert Bitmax die neuesten Spitzentechnologien in seine Benutzeroberfläche. Darüber hinaus ist die Plattform benutzerfreundlich und auch für neue Kunden mit wenig oder keiner Erfahrung geeignet - sie enthält alle notwendigen Informationen (https://bitmaxonline.com/blog/) zum Start mit der Verwaltung digitaler Assets.All diese Aspekte werden zu einer All-in-One-Plattform kombiniert, die dem Kunden die beste in der Branche verfügbare Erfahrung bietet.Pressekontakt:Alexander Kardom,Bitmax-Sprecher,support@bitmaxonline.com,+44 1632 960051Original-Content von: BitMax, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148632/5156912