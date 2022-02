Eckernförde (ots) -Am Samstag, den 26. Februar 2022 um 12 Uhr, wird das Flottendienstboot "Alster" in die Ostsee auslaufen, um Auge und Ohr nicht nur für die Marine, sondern für die gesamte Bundeswehr zu sein. Das Flottendienstboot der Oste-Klasse ist ein Aufklärungsschiff, das auf das Überwachen von See- und Küstengebiete spezialisiert ist. Dazu dienen ihnen besonders effiziente elektronische, hydroakustische und elektro-optische Sensoren.Aktueller Anlass dieser Maßnahme ist die im Moment zugespitzte Russland-Ukraine-Krise und die verstärkte Bedrohung, die insbesondere Deutschlands Partner in Osteuropa wahrnehmen. "Die Deutsche Marine, die Bundeswehr und das gesamte Bündnis brauchen jetzt ein gesichertes Lagebild. Dazu trägt die Marine neben anderen Aktivitäten auch mit dem Flottendienstboot 'Alster' bei", betont Vizeadmiral Jan C. Kaack (59), Befehlshaber der Flotte.Die Verstärkung der Aktivitäten an der Nordflanke sind ein konkreter Ausdruck der Deutschen Marine für die enge Verbundenheit mit ihren Bündnispartnern. Unsere Alliierten und Bündnispartner können darauf vertrauen, dass die Deutsche Marine ihren Beitrag zur Stärkung der Einsatz- und Verteidigungsbereitschaft der NATO leistet.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Weitere Verstärkung für die NATO Nordflanke: Auch Flottendienstboot "Alster" läuft aus" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Samstag, den 26. Februar 2022. Eintreffen bis spätestens 11.30 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich. Ein 2G+ Nachweis (zweimal geimpft + Booster oder zweimal geimpft + tagesaktuelle Testbescheinigung) sowie das Tragen einer FFP2 Maske ist für den Einlass erforderlich.Ort: Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 624340 Eckernförde (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Programm:11.30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter12 Uhr Auslaufen "Alster"anschl. Ende MedienterminAnmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 25. Februar 2022, 21 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, Außenstelle EckernfördeTel.: +49 (0)1601871075E-Mail: markdopizasteckernfoerde@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5156908