München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Triumph der Gewalt: Wie hilflos ist der Westen gegen Putin?Die Gäste:Michael Roth, SPD, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; Bundestagsabgeordneter; Mitglied im SPD-Präsidium und ParteivorstandUdo Lielischkies, Journalist, von 2014 bis 2018 Leiter des ARD Studios MoskauSabine Fischer, Osteuropa- und Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)Hans-Lothar Domröse, ehemaliger deutscher NATO-GeneralGabor Steingart, Journalist und Publizist; Gründer von "Media Pioneer"Die Ukraine Schlachtfeld, EU und Nato gelähmt - steht Wladimir Putins Russland vor einem umfassenden Sieg? Hat der Westen seiner Gewalt zu wenig entgegenzusetzen? Und sind wir nun angekommen in einer Welt, in der Diplomatie nichts gilt, sondern nur Stärke und Abschreckung?