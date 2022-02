ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Neben der digitalen Transformation nehme bei dem Brauereikonzern das Innovationstempo zu, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Wettbewerbsfähigkeit verbessert. AB Inbev sei gut positioniert, um die Absatzpreise den gestiegenen Kosten anpassen zu können./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 07:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

